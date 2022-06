El cinema en català bat rècords de venda d'entrades gràcies a 'Alcarràs'

La pel·lícula 'Alcarràs' de Carla Simón va obtenir 56.000 espectadors el primer cap de setmana va ser la més vista en un centenar de cinemes de l'Estat espanyol, després d'aconseguir l'Ós d'or al Festival de Cinema de Berlín.

La productora, Avalon, va destacar que el film va ser la primera en recaptació per còpia i la segona en recaptació total amb un poc més de 150 còpies, a més de ser la pel·lícula en català «amb millor arrencada de les darreres dècades».

Segons una anàlisi de l'ACN a partir dels anuaris estadístics de Cultura entre el 1997 i el 2020 i de dades de Comscore facilitades per l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) del 2021 i 2022, «mai des de com a mínim fa 25 anys s'ha arribat al 5% d'entrades de cinema en català venudes en un any complet». Enguany, durant els primers cinc mesos i mig del 2022, la venda d'entrades de cinema en català se situa, gràcies a 'Alcarràs' en el 6,7%.

Així, després de tan sols dos mesos d'estrenar-se, la pel·lícula ha aconseguit més de 230.000 espectadors en català, un impuls equiparable a una altra pel·lícula en català d'èxit com 'Pa negre', d’Agustí Villaronga, que va aconseguir 246.488 espectadors entre el 2010 i el 2011.

Ambientada a Alcarràs (el Segrià), la trama consisteix en un drama rural familiar sobre la desaparició de les activitats agrícoles, que gira al voltant de la intenció d'instal·lar plaques solars en una parcel·la agrícola dedicada fins ara al cultiu del presseguer, cosa que empeny els membres de la família Solé a retrobar-se.