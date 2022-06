Es presenta la nova Junta de l'Associació Xarxa Cinema amb l'objectiu que CineCiutat sigui «un cinema sostenible»

La nova Junta de l'Associació Xarxa Cinema s'ha presentat aquest dissabte amb l'objectiu que CineCiutat sigui «un cinema sostenible», almenys, durant els propers dos anys.

Segons ha informat l'Associació Xarxa Cinema en nota de premsa, l'assemblea de Xarxa Cinema ha proclamat oficialment aquest dissabte la nova Junta Directiva, que durant els dos propers anys vetllarà per la continuïtat i l'estabilitat de CineCiutat. El nou equip està liderat per Paul Zabel, com a president; Miguel Eek, com a vicepresident; Silvia Silva, com a tresorera i Jesús Cortés, com a secretari. Com a vocals, continuen en la junta dos membres de l'anterior etapa, Olga Titos i Ignacio Bergillos. A més, s'hi incorpora Laura Casasnovas.

La candidatura ha centrat la seva proposta en aconseguir que CineCiutat sigui «un cinema sostenible». D'aquesta manera, el programa del nou equip pren el relleu de la junta anterior per a donar continuïtat a les iniciatives que ja estan en marxa i consolidar el projecte a diferents nivells.

A nivell econòmic, el repte de la nova Junta de l'Associació Xarxa Cinema serà millorar el finançament del projecte amb nous convenis i augmentant la base de socis. Mentrestant, pel que fa a la sostenibilitat tècnica, passa per l'adequació de l'espai a les noves exigències digitals.

Així mateix, a nivell ambiental, es vol consolidar mesures mediambientalment sostenibles en diferents aspectes de la gestió del cinema. De fet, CineCiutat és el primer cinema de l'Estat espanyol que funciona al 100% amb energia renovable –a través de la cooperativa Som Energia–.

També, la nova Junta continuarà cercant la consolidació d'accions socials com el projecte de cinema itinerant socialment responsable CinemaRodat juntament amb l'associació Gira-Sol i se cercarà un augment de la participació de socis a través de col·laboracions i voluntariat.

Amb tot, cal recordar que el dia 7 de maig passat, en una assemblea extraordinària, els socis de Xarxa Cinema varen decidir donar continuïtat al projecte de CineCiutat. Per aquest motiu, es varen convocar eleccions i només una candidatura s'hi va presentar.