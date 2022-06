Weekend (2011). Quan la malenconia va més enllà

Aquesta setmana he descobert que al Filmin estranger hi ha contingut addicional (flipa). A més, he vist tot lo que m’ha arribat a les mans de cinema lgtbiqa+: del 2006 Poltergay una comèdia dolentota francesa, Shortbus (que ja era hora) un film sense massa interès i un poc mal acabat, The Last Straight Man (2014) cinta lenta amb massa pretensions i mal muntatge, però bones intencions, i un parell més d’obres de les quals vos aniré xerrant (o no).

Avui, però, vos volia parlar de Weekend, escrita i dirigida per n’Andrew Haigh (col·laborador a Looking¹). Obra senzilla i de to melancòlic d’aspecte superficial (2 Gerard Butlers), però que en desenvolupar-se va un poc més enllà amb reflexions queer que ens toquen ben de prop (3 Russell T. Davies). Sortadament no repeteix la mateixa història de sempre, clixé suat d’altres títols lgtbiqa+, expandint així, amb ritme de creuer (1 Jeff Goldblums) i gran subtilesa (2 Ang Lees), el nostre cinema.

En Russel (Tom Cullen) coneix, gat com una sopa, en Glen (Chris New) a una discoteca. El que semblava seria una perdiuada d’una nit, desenvolupa en molt més. Amb l’excusa dels projectes personals dels protagonistes, l’autor reflexiona damunt l’art, la parella, Els Normals² i les relacions queer.

Vos agradarà si vos agrada el cinema independent o sou intensos i profunds com una mina de carbó. No la mireu si sou del cinema de la Roca o l’accelerat i sobreactuat d’en Tom Cruise.

La podeu trobar a Filmin espanyol.

■■□□□ Humor

□□□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat

¹ Vegeu Què ens ha semblat Looking, a Moixa Mental. https://moixamental.cat/2022/04/08/que-ens-ha-semblat-looking/

² Vegeu Coses de l’heteropatriarcat, a Moixa Mental del 25/11/2021 https://bit.ly/ElsNormals