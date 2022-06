Palma, Andratx i Pollença acolliran una mostra de cinema independent a la platja

Cinema Lliure a la Platja arriba aquest estiu a les platges de Mallorca. En concret, a les platges de Can Pere Antoni, Can Pastilla i s’Arenal, a Palma, a la platges de Camp de Mar i Sant Elm, a Andratx, i a la platja de Tamarells, a Pollença. Les projeccions començaran el 29 i 30 de juny a Pollença, seguides de Palma, el 1r, 2 i 3 de juliol, i acabaran el 4 i 5 de juliol a Andratx. L’entrada és lliure i oberta a tothom. No cal reservar.

És la primera vegada que se celebra Cinema Lliure a la Platja a Mallorca, la mostra de cinema independent a la platja que se celebra les nits d’estiu a Catalunya des de fa 11 anys. Primer es va començar celebrant a Barcelona i s’ha anat expandint per altres platges de tot el litoral català.

Cinema Lliure a la Platja programa pel·lícules que han passat per festivals de cinema de renom. A l’hora de seleccionar els llargmetratges, es té en compte tots els públics perquè tothom pugui gaudir del bon cinema de les nits d’estiu. Així, hi haurà una sessió adreçada al públic familiar perquè els més petits també puguin gaudir del bon cinema de les nits d'estiu a la platja.

Les pel·lícules es projectaran quan es pongui el sol, és a dir, quan sigui fosc per a assegurar una bona visibilitat de la pantalla, entre les 21.30 i les 22 hores.