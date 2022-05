El 95% dels socis de CineCiutat decideixen continuar endavant amb el projecte

Els amants del bon cinema estan d'enhorabona. El 95% dels socis assistents a l'assemblea de CineCiutat, celebrada aquest dissabte, han decidit continuar endavant amb el projecte i no tancar aquesta emblemàtica sala de cinema situada a l'Escorxador de Palma.

La resta de vots han estat abstencions, ja que no hi ha hagut cap vot en contra. Aquesta assemblea s'havia convocat per analitzar la viabilitat del projecte davant el final de la concessió del gestor anterior i votar si es continuava endavant o bé s'optava per tancar definitivament la sala de projeccions.

Cal recordar l'associació de CineCiutat gestiona la sala sense ànim de lucre i ofereix una alternativa al cinema més comercial amb la projecció de films independents i en versió original. Tot un referent que amb els anys s'ha consolidat com una oferta cultural engrescadora.

A l'assemblea també s'ha reclamat una major implicació de les institucions per a poder fer realitat la continuïtat del projecte i s'ha apel·lat a la implicació dels agents culturals. Sigui com vulgui, ara com ara, el projecte de CineCiutat continua endavant.