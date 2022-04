'Els nens de Rússia' al cicle Cinema d’Autor de la UIB

El cicle Cinema d’Autor presenta la pel·lícula Els nens de Rússia, del director i guionista Jaime Camino. Organitza el cicle el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB, a través del Servei d’Activitats Culturals.

L'esdeveniment serà el dijous 28 d’abril a les 19.30 hores al Centre de Cultura Sa Nostra, Palma i hi assistirà la muntadora, Núria Esquerra. Entrada de franc. Reservau la localitat a sac@uib.cat.

Els nens de Rússia és una pel·lícula documental que narra la història dels milers d’infants que varen ser evacuats com a refugiats a la Unió Soviètica per causa de la Guerra Civil espanyola, principalment des del País Basc. Aproximadament, foren 3.000 els qui foren acollits a la URSS. Gràcies als testimonis d’aquestes persones, el documental narra el que va passar durant aquests anys, contat en primera persona. El que va començar com un viatge temporal es va convertir en una estada llarga, ja que alguns d’ells no varen tornar fins passats vint anys.

Aquesta projecció es vincula al cicle Que Venen els Russos!, emmarcat en la proposta cultural Cultures del Món, que dinamitza el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB a través del Servei d’Activitats Culturals.

Atès que es commemora que el cicle Cinema d’Autor arriba a la quinzena edició, es dedica íntegrament a dones cineastes. Hi assistiran directores i professionals del cinema, que transmetran la seva visió del món, del cinema i de la vida. Són quinze anys d’un cicle en el qual es presenten pel·lícules amb els directors, actors, muntadors i guionistes, que parlen de la seva feina, de les vivències personals en el treball i conten anècdotes de l’obra, la qual cosa fa que l’espectador percebi el film des d’un punt de vista propi i visqui l’’experiència cinematogràfica d’una altra manera.