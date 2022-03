Netflix es compromet a incloure enguany prop de 70 títols en català, gallec i eusquera

Netflix impulsarà la presència del català, el gallec i l'eusquera al catàleg el 2022, amb la subtitulació d'una selecció de sèries i pel·lícules internacionals, i el doblatge de diversos títols infantils i familiars.

Segons han avançat, els títols es publicaran de manera gradual a mesura que estiguin disponibles al servei, de manera que la selecció d'enguany estarà al catàleg de manera completa a finals de 2022.

Així, els propers mesos i fins a finals d'any, s'anirà incorporant a la plataforma una selecció que inclou prop de 70 títols en català, gallec i basc. Netflix ha remarcat que inclourà títols nous cada any.

Fonts de la companyia nord-americana han detallat que l'obra audiovisual que s'afegirà al llarg del 2022 representa unes 600 hores de pel·lícules i sèries internacionals subtitulades, i unes 60 hores de contingut per al públic infantil i familiar doblades en les tres llengües (un total d'unes 200 hores de subtítols i unes 20 hores de doblatge a cada idioma).

D'aquesta manera, els subscriptors de Netflix en 190 països podran accedir a sèries i pel·lícules en català, gallec i eusquera com 'Emily a París' o properes estrenes, com 'The Mother', 'Garra', 'Sandman' i 'Pinocho', de Guillermo del Toro.

«Continuam esforçant-nos per portar les millors històries a tothom. Aquest és un pas més que estam fent per a fomentar la presència del català, el gallec i l'eusquera al nostre servei. Augmentarem el nombre de sèries i pel·lícules internacionals subtitulades a aquestes llengües, a més del doblatge de diversos títols infantils i familiars, perquè els nostres subscriptors puguin gaudir-los en 190 països. Aquesta selecció estarà disponible al llarg del 2022 i continuarà creixent durant els propers anys», ha explicat un portaveu de Netflix.