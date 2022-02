Looking (2014, 2016). Quan Sex i la city és a San Francisco

Looking és una sèrie amable de dues temporades, i un telefilm per tancar la història, creat per en Michael Lannan, que conta les històries de tres amics que van creixent com a persones i, paral·lelament, les seves aventures a la ciutat (2 Cynthia Nixons). Vos recordarà molt el to de Tales of the City (5 Armistead Maupins), i no només per l’elenc comú de la recent reinterpretació, també pel bon rollo que duu (4 Mònica Glaenzels). En ella es toquen molts temes (potser d’una forma un poc superficial, però decent) que ens ressonaran per dins. L’estil lluminós de l’obra no s’entela ni tan sols tenint com a protagonista en Patrick Murray (Jonathan Groff), un pesat egocèntric, pagat de si mateix que prova de mostrar-se sempre com un tros de pa que vol ajudar els altres, però que acaba embafant amb les seves paranoies insofribles (4 Santiago Seguras).

S’agraeix molt poder gaudir de trames que no se centren en la violència, fer pena i insistir en clixés avorrits de personatges estereotipats i fats (1 Melrose Place).

Especial menció a la participació d’en Russell Tovey, Kevin Matheson (4 Pierce Brosnans).

No la mireu tota seguida que se vos farà curta. Vos agradarà si gaudiu de les llargues converses introspectives. Mirau una altra cosa si teniu afició per en Resines, o les pel·lícules del carregós Tom Cruise.

Trobareu tant la sèrie com la pel·lícula final a HBO.

■■□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■■□□ Queerness

■■□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat