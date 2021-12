La mostra 'Out!' obre la convocatòria de curtmetratges LGTBIQ+ de ficció i documental per a la seva cinquena edició

'Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears' ja té dates per a celebrar la seva cinquena edició. Serà del 14 al 18 de juny de 2022 en diferents espais de Palma. Davant l’èxit de resposta de la convocatòria de l’any passat amb la presentació a concurs de 114 curtmetratges, de més de 25 països, l’organització obre de nou convocatòria i repeteix certamen de curtmetratges per a visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la nostra societat.



El termini per a presentar propostes al certamen, iniciat aquest dimecres, romandrà obert fins al 1r de març de 2022 a través de les plataformes Filmfreeway i Festhome. La convocatòria té caràcter internacional i estarà dotada amb tres premis de 200 euros al millor curt de ficció estatal, al millor curt de ficció internacional i al millor curt documental.

L’organització preveu, com a novetat de la cinquena edició, recuperar la iniciativa Out! Jove, amb la projecció de curtmetratges LGTBIQ+ per a centres educatius, que va celebrar la seva primera experiència al desembre de l’any 2019.



El director de la mostra, Jaume Fiol, valora positivament la resposta del públic de les passades edicions, així com el suport d'entitats privades i públiques com l'àrea de Cultura i Benestar Social i l'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, el departament de Cultura del Consell de Mallorca, la Fundació Mallorca Turisme, la Mallorca Film Commission i l'Institut d’Estudis Baleàrics.