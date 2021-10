'Sempre dijous', el documental de Joan Porcel sobre Júlia Colom, s’estrena simultàniament a IB3 i a Filmin

El dia 23 d'octubre, a les 11 hores, l'Estudi General Lul·lià obre les seves portes per a acollir la projecció de 'Sempre dijous', dirigida per Joan Porcel que torna a la direcció amb aquest documental centrat en la cantant mallorquina Júlia Colom i en el procés d'elaboració del seu primer àlbum, després de l'èxit de la seva primera obra, 'Samantha Hudson, una història de fe, sexe i electro-queer'.

Aquest mateix dia s'emetrà simultàniament a Filmin i, a partir de les 22 hores, a IB3 Televisió.

'Sempre dijous' fa referència a com Júlia sembla viure sempre a mig camí entre dos mons: entre Mallorca i Barcelona. Entre la recuperació de les tonades mallorquines i el trap. En l'any del seu gran salt, l'ambició es troba amb la inseguretat, el desig amb el risc i l'aspiració amb el dubte. El documental ha estat guardonat amb el premi In–Edit 2020 al Millor Documental Musical Nacional i també ha estat seleccionat en l'edició 2021 de Dock of the Bay.

'Sempre dijous' és una producció de PowerHouse Hub que disposa de la participació d'IB3 i Filmin. La pel·lícula, que té un caràcter experimental, va tenir una primera presentació a l'edició Atlàntida Film Fest 2020 on es varen rodar escenes de la projecció i del concert de Júlia, que es varen afegir al metratge final.

Presentació a Palma

El lloc triat és l'Estudi General Lul·lià, situat en el cor del barri antic de Palma, que comença una nova etapa de programació cultural.

L'esdeveniment començarà a les 11 hores amb un col·loqui que abordarà els reptes generacionals de joves artistes locals. Estarà moderat per Álvaro Augusto, guionista del documental. L'assistència a l'esdeveniment és gratuïta, però la cabuda limitada, raó per la qual hauran de reservar les entrades al següent enllaç.