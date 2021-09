El Festival d'Altres Cinemes porta a Palma els cinemes africans

Fa dos anys, CineCiutat es va omplir de cinemes africans amb la primera edició del Festival d’Altres Cinemes (FAC). Després de la parada imposada per la Covid-19, el festival torna a Palma el 23, 24 i 25 de setembre amb una segona edició que ha enriquit la seva proposta, però que manté el seu objectiu: obrir noves maneres de mirar al continent africà, multiplicar les nostres referències sobre un continent que es percep deformat pels estereotips. I a més, fer-ho gaudint dels seus cinemes que són una de les maneres d’accedir a les històries comptades pels africans.

Una de les novetats d’aquest any han estat les activitats prèvies que s’han desenvolupat fora de Mallorca, per la voluntat de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de convertir aquest poc convencional aparador de cinemes africans en un esdeveniment de les illes. Per aquest motiu, s’han realitzat projeccions a Menorca i Eivissa els dies 4 i 11 de setembre, respectivament, amb una espectacular resposta del públic que ha pogut gaudir de I’m not a witch, una pel·lícula de la directora zambiana Rungano Nyoni, a uns escenaris espectaculars.

El programa de les activitats que es desenvoluparan a Palma inclou vuit pel·lícules de sis països, amb formats i temàtiques diverses, però emmarcades en els tres eixos que han volgut donar unitat al festival: l’activisme i les resistències, el canvi climàtic i les cures, la salut i l’amor. D’aquesta manera a la sala de CineCiutat es podran veure els curtmetratges Zombies (RDC / Bèlgica, 2019) de Baloji, Machini (RDC, 2019) de Frank Mukunday i Tétshim, Bablinga (Burkina Faso, 2019) de Fabien Dao o Al-Sit (Sudan, 2020) de Suzannah Mirghani; una de les pel·lícules documentals més aplaudides dels darrers anys com Softie (Kènia, 2020) de Sam Soko; un film com Hyenes (Senegal, 1992) de Djibril Diop Mambéty que s’han convertit en un clàssic; i ficcions novadores com la història de superació que transmet Supa Modo (Kènia / Alemanya, 2018) de Likarion Wainaina. Les projeccions aniran acompanyades de taules rodones que ajudaran a millorar el context sobre el tema que s’està mostrant.

La cloenda del festival tendrà un caràcter molt especial perquè suposarà treure els cinemes de les sales al carrer, amb la projecció de Night of the Kings (Costa d’Ivori, 2020) de Philippe Lacôte que ens apropa al món penitenciari però en clau de realisme màgic. El colofó el posarà el concert de la cantant d’origen guineà Nakany Kanté, acompanyada percussionista senegalès establert a Palma, Seydou Sissokho.