Vorera de mar: un llibre per donar la volta a Mallorca a peu en 22 dies

L'escriptor i periodista palmesà Bernat Salvà Coll presenta aquest dissabte el seu llibre Vorera de mar: Volta a Mallorca a peu en 22 dies. A les 12 hores a la llibreria Drac Màgic, l'autor conversarà amb Sebastià Alzamora sobre aquest llibre, en el que parla «de la Mallorca que he trobat i d’aquella Mallorca que vaig conèixer, que desapareix lentament».

Després de més de trenta anys treballant de periodista a Barcelona, Bernat Salvà torna a la Mallorca de la seva infantesa. En aquest llibre, l'autor explica com ha donat la volta a tota l’illa resseguint la costa, a tocar de la mar sempre que la ruta ho ha permès.

Salvà fa més de 500 quilòmetres a peu en 22 dies i reflexiona sobre els paratges naturals i la gent que hi va trobant, per comparar els records amb la realitat actual i per rastrejar la memòria de corsaris, pescadors, contrabandistes, comerciants, escriptors i artistes que han trepitjat aquesta costa al llarg dels darrers tres mil·lennis.