Concert 'Saba de terrer' de Maria del Mar Bonet a Llucmajor

Maria del Mar Bonet, acompanyada de Dani Espasa i Borja Penalba, oferirà un concert titulat 'Saba de terrer',el proper divendres, 15 de març a les 19.30 hores al Centre Internacional Toni Catany. L'entrada val 15 euros.

El concert servirà com a cloenda de l’exposició 'Registrar, mirar, recórrer. Tomàs Monserrat i les fotografies de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya'.

A 'Saba de terrer', Maria del Mar Bonet recupera peces imprescindibles del seu cançoner més tradicional. Hi presentarà un recull de cançons en clau d’homenatge al Pare Ginard (1899 – 1976), autor del Cançoner Popular de Mallorca integrat per més de quinze mil cançons tradicionals mallorquines, cosa que el converteix en el major que s’hagi fet mai en català, i pel qual va ser premiat per l’Institut d’Estudis Catalans els anys 1949 i el 1955.

L’espectacle pren el nom d’un vers de Maria Antònia Salvà que alhora dona títol a un disc de cançons populars mallorquines publicat per Bonet el 1979, amb fotografies de Tomàs Monserrat a la coberta i de Toni Catany a la contracoberta.