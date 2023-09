L'Institut d'Estudis Eivissencs celebra l'Any Sorolla i reivindica la relació del pintor amb l'illa

L'illa d'Eivissa homenatjarà el pintor Joaquim Sorolla i Bastida a través d'un cicle de conferències organitzat per l’Institut d’Estudis Eivissencs i la Biblioteca Municipal d’Eivissa.

Per celebrar l’Any Sorolla, que es du a terme a nivell universal amb motiu del centenari de la seva mort (1863-1923), es recordarà la seua relació amb Eivissa, illa que visità l’any 1919, i el llegat que hi deixà, tant pel que fa a l’obra pictòrica duta a terme com, especialment, per la influència sobre pintors eivissencs contemporanis i posteriors..

El programa pretén difondre la figura humana i artística del pintor impressionista, que dominà la llum i el color com pocs fins fer-lo una figura estètica a nivell mundial. El cicle de conferències es compon de tres xerrades que aniran a càrrec de les historiadores de l’art i professores de Secundària i Batxillerat, Agatha Martínez Masiano i Sonya Torres Planells, i per l’estudiós i coneixedor de l’art d’Eivissa, Andreu Carles López Seguí.

Les activitats es duran a terme a la Sala Marià Villangómez de la Biblioteca Municipal d’Eivissa entre els dies 21 de setembre i 13 d’octubre.