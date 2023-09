El programa de les Festes de Sant Miquel de Calonge ofereix diversió per a tots els públics

Ja són aquí les Festes de Sant Miquel de Calonge

Dissabte dia 16 de setembre engeguen les Festes de Sant Miquel de Calonge amb la tradicional posada de la bandera de les festes, la cercavila amb els gegants i els xeremiers, i el primer ball dels arcàngels i el dimoni.

Aquest dimarts la batlia de Santanyí ha presentat el programa de festes, que inclou actes per petits i grans durant les pròximes setmanes, especialment concentrats en divendres, dissabtes i diumenges.

Es podrà gaudir de la XXIV anada amb carro, muntura, bicicleta o peu a Mondragó des de Calonge, també la ja tradicional Trobada de ball en línia, que enguany compleix dotze anys, i a més hi haurà temps per la Festa del Vers d’Adia Edicions, revetla, horabaixa infantil, la 16a edició de la Fira de Calonge, la cursa popular, el concurs de coques, sopar de germanor i molt més.

Tal com ha explicat la batlessa de Santanyí, Maria Pons, «s’ha preparat un programa perquè tothom hi pugui participar i gaudir. Els calongins i calongines sortiran al carrer per passar-ho bé, i desitjam que ningú es quedi sense formar part d’aquests dies tan assenyalats».

El programa d’actes complet es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí.