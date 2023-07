El pòdcast d'humor 'La Sotana' farà un programa en directe a Mallorca

La Sotana és un programa català d'humor, on es parla sobre el Barça i el món del futbol. Els productors i comentaristes del pòdcast, Andreu Juanola, Manel Vidal Boix, Joel Díaz i Modgi, i el tècnic de so Enric Gusó, han anunciat que desembarcaran a Mallorca el dilluns 31 de juliol per fer un programa en directe a Sa Bassa Nova de Portocolom.

L'entrada a l'esdeveniment és gratuïta, començarà a les 19:30 hores i està organitzat per la delegació de Felanitx de l'Obra Cultural Balear.

La notícia ha estat molt ben rebuda entre els oients mallorquins. Alguns d'ells, també s'han demanat si el nou Govern permetrà que es dugui a terme l'espectacle.