La Flama del Canigó arriba arreu de Mallorca de la mà de l'Obra Cultural Balear

La Flama del Canigó, festa ancestral d'encesa dels Focs de Sant Joan arreu dels Països Catalans, arribarà a 38 municipis mallorquins gràcies a 29 delegacions de l’Obra Cultural Balear, 12 associacions i 3 ajuntaments.

Els municipis d'Alcúdia, Algaida, Artà, Binissalem, Buger, Calvià, Campanet, Campos, Costitx, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Maria, Marratxí, Muro, Palma, Petra, sa Pobla, Pollença, Puigpunyent, Sta. Maria, Sencelles, Sineu, Sóller i Vilafranca rebran la Flama de la mà de les respectives delegacions de l'OCB.

Alaró organitza cada any la Festa de la Flama de la Llengua, l’origen de la qual es remunta a l’any 1907, quan l’alaroner Joan Rosselló de Son Forteza va organitzar dalt del cim del Castell una encesa de fogueres per a enllaçar Mallorca amb els cims de Montserrat i el Canigó. Des d'aquest municipi del Raiguer, la Flama recorrerà enguany fins a 38 municipis de Mallorca.

🔥23 de juny 📌Alaró

📢XXV Festa de la Flama de la Llengua

🔥En el marc d'aquesta festa, la Flama del Canigó arribarà a 38 municipis de Mallorca!

🕔12 h @ocbalaro recull la #FlamaCanigo23 al @parlamentcat. pic.twitter.com/zgYK7h1aBi — OCB Alaró (@ocbalaro) June 22, 2023

En el cas de Manacor, la Flama del Canigó arribarà aquest dissabte 24 de juny a les 11 hores. L'entitat manacorina ha organitzat un acte de rebuda en el qual participaran el batle i altres autoritats. Després, es durà a terme la tradicional lectura del manifest i es comptarà amb l'acompanyament dels xeremiers del curs d'instruments tradicionals de l'Escola Municipal de Mallorquí. La Flama romandrà instal·lada a l'entrada de l'Ajuntament de Manacor, on es podrà visitar durant els dies vinents.

La Flama de la Llengua arribarà a Alcúdia el 23 de juny durant la ballada popular de les Festes de Sant Pere del Port d'Alcúdia. A les 20.30 hores els gegantons d'Alcúdia rebran la Flama. Tot seguit, es farà la lectura del Manifest a la plaça del Varador.

Seguidament, arribarà a Algaida el divendres 23 de juny a les 19.30 hores al Casal Pere Capellà al so de la música dels xeremiers Mateu i Alexandre Mulet. A les 20 h hi haurà un recital de poesia per Ricard Martínez Pinyol, que recitarà poemes acompanyat de la música de la erra musical de Gaizka Taro. La presentació anirà a càrrec de Margalida Sampol.

En el cas d'Esporles, la seva delegació de l'OCB organitza una recepció de la Flama el divendres 23 de juny a les 20 hores a la plaça del Jardinet.

L'escampada des del Canigó per totes les terres de parla catalana arriba a Llucmajor el divendres, 23 de juny, a les 20.30 hores davant l'Espigolera on se saludarà la Flama amb música i festa a càrrec dels Xeremiers de sa Marina.

L'OCB de Marratxí rebrà el mateix dia la flama del Canigó i farà una lectura del Manifest i un combat de glosadors amb Maribel Servera i Mateu Xurí.

A Palma serà rebuda el divendres, 23 de juny, a les 17 hores a la plaça de la Vila d'Alaró. A les 20.30 hores es rebrà al Parc de la Mar i a les 20.45 hores s'encendrà la Flama amb la sonada dels xeremiers.

Sa Pobla durà a terme una ballada popular amb Mata Escrita el diumenge 25 de juny després que a les 20 hores es faci la rebuda de la Flama i es llegeixi el Manifest.

L'OCB de Pollença també convida a la rebuda de la Flama de la Llengua del Canigó, que enguany es pujarà al Calvari i la sortida serà des de davant del Claustre de Sant Domingo.

La Festa de la Flama a Porreres es farà el diumenge, 25 de juny a les 19:30 hores a la placeta de Santa Catalina Tomàs. Per a desenvolupar l'acte, en primer lloc es farà la lectura del manifest i l'encesa del Llum d'Oli; a continuació, el grup de poesia de l'Agrupació Cultural, els Tallats de Lluna, duran a terme un recital poètic i, per acabar, es realitzarà una enllaçada de paraules. En acabar, hi haurà un petit refrigeri.

La Flama del Canigó arribarà a Santanyí el divendres, 23 de juny, acompanyada dels xeremiers. Amb parlaments i lectura del Manifest, també hi haurà actuació musical i ballada amb el grup Sonadors Sonats. En acabar, s'acompanyarà la Flama amb els xeremiers per a dipositar-la a l'Església parroquial de Calonge.

L'OCB de Vilafranca també rebrà el divendres, 23 de juny, la Flama del Canigó davant les escales de l'Església amb lectura del manifest. A les 20.30 hores es caminarà fins a Son Pere Jaume i després, a les 21 hores, hi haurà sopar de pa i taleca.