EMAYA fa entrega dels premis del concurs de fotografia 'Opticaigua'

Aquest dimarts a les 19 hores ha tengut lloc l'acte de lliurament dels premis de la catorzena edició del concurs de fotografia Opticaigua, que convoca EMAYA anualment amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.

La cerimònia ha anat a càrrec de Ramon Perpinyà, president d'EMAYA. Com cada any, el tema del concurs és el lema de les Nacions Unides per a aquesta celebració, que per a 2023 ha estat 'Accelerar el canvi'. En conseqüència, les 70 fotografies que han estat presentades a concurs han anat relacionades amb aquesta temàtica.

Perpinyà ha destacat que activitats com aquesta «tenen com a objectiu fomentar la conscienciació sobre la importància de l'aigua com a recurs natural vital, i obrir la reflexió sobre la importància de la seva gestió sostenible i l'ús responsable. Això és ara més necessari avui que mai, quan la sequera és cada vegada més freqüent».

Opticaigua compta amb la col·laboració de les empreses de fotografia TotFoto i FotoRuanoPro, també presents a l'acte de lliurament dels premis. L'acte ha tengut lloc al Casal Solleric, on també es podrà visitar l'exposició de les fotografies premiades i d'altres seleccionades fins al dia 31 de maig.

El jurat ha atorgat el primer premi, un val de 800 € en productes de fotografia, a Carla Martínez Oliver per la seva instantània 'Transmet el canvi cap a tothom'. Tots els altres premiats i finalistes es poden consultar en línia a la web d'Opticaigua.