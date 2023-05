La Simfònica interpretarà obres de dos compositors russos en el vuitè concert del cicle Trui Teatre

L'Orquestra Simfònica Illes Balears celebrarà el vuitè concert del cicle Trui Teatre el pròxim 11 de maig a les 20 hores. El programa se centra en dos dels compositors russos més influents del segle XX, sota la direcció de Gianna Fratta.

El Concert per a piano núm. 3 de Serguei Prokófiev, que comptarà amb la pianista solista Alba Ventura, serà la primera de les obres que interpretarà l'Orquestra. Dels cinc concerts per a piano que va compondre Prokófiev, el tercer fou el més popular i aclamat per la crítica

El concert es tancarà amb Petruixka, d'Ígor Stravinski. El compositor rus va concebre aquesta obra per a piano i fou l'empresari fundador dels ballets russos, Serguéi Diáguilev, qui el va convèncer per convertir-la en un ballet.

Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a les taquilles de Trui Teatre i a la web de la Simfònica.