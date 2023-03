Can Alcover acull la presentació del llibre 'La unitat d'Espanya com a valor polític. Una arqueologia intel·lectual'

La delegació de Palma de l'Institut d'Estudis Catalans i la llibreria Quart Creixent presenten el pròxim dijous 30 de març l'obra 'La unitat d'Espanya com a valor polític. Una arqueologia intel·lectual', de l'historiador i professor Antoni Simon Tarrés.

L'acte de presentació tendrà lloc a partir de les 19:30 hores a Can Alcover, on l'autor, membre de la secció Histórico-Arqueològica de l'IEC, conversarà amb altres historiadors i professors de la UIB com Gabriel Ensenyat, Antoni Mas Forners i Pere Salas.

En aquest llibre, Simon ofereix eines de coneixement per distingir de quins valors, fonamentacions i transmissions culturals es nodreixen les construccions polítiques del concepte «unitat d'Espanya» en el nostre present.