L'Estudi General Lul·lià presenta 'Llum i lluna', un nou cicle de cinema i reflexió

L'Estudi General Lul·lià obre portes el pròxim dissabte 4 de març per al primer passi del seu cicle 'Llum i lluna', una nova proposta cultural que pretén crear un espai de reflexió i debat a través del cinema.

El tret de sortida a 'Llum i lluna' el donarà 'L'amiga de la meva amiga', el primer llargmetratge de Zaida Carmona que es projectarà a partir de les 12 hores. Una comèdia d'embolics lèsbics a cinc bandes que passa als carrers, als llits i als banys de Barcelona. En acabar la projecció, tendrà lloc un col·loqui amb la directora, en el qual respondrà les inquietuds del públic.

Amb aquesta iniciativa, el centre convida els veïns i veïns de Ciutat a trobar-se en un lloc on, a través del diàleg, la reflexió i l'escolta activa, s'abordaran temes com la tolerància, el valor de la diversitat i la multiculturalitat, la defensa de les minories, la revaloració de la cultura i llengua locals, els models de ciutat, la preservació de l'entorn natural i l'art a la societat actual.

«L'esperit del cicle aposta per recuperar espais públics on l'intercanvi d'idees sigui possible, per debatre temes centrals de la societat actual», expliquen des de l'organització. Les pel·lícules programades han estat dirigides quasi totes per dones i estaran precedides per la projecció d'un curtmetratge, escollit d'acord amb la temàtica de cada sessió.

Les entrades ja es poden reservar i la projecció i el col·loqui aniran acompanyats d'un vermut amenitzat amb música al pati de l'Estudi General Lul·lià.