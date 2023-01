Ventall de propostes culturals per al dissabte 28 de gener a Mallorca

El dissabte 28 de gener es presenta com un dia cultural amb majúscules a Mallorca. És ple d'esdeveniments culturals per no quedar-se a casa, malgrat el fred i les pluges. El més difícil serà triar una opció de totes les que n'hi ha programades durant l'horabaixa.

Al matí, la contesa, pràcticament, està entre la XXV Trobada de gegants de Palma, amb l'assistència de diferents colles de gegants de Mallorca, als carrers del centre de la ciutat, de les 9.45 fins les 13.30 hores, si la pluja no ho impedeix; i l'Acte d'homenatge i retorn de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista, que el Govern organitza al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de Palma, a les 12 hores.

El capvespre s'haurà de canviar la moneda per un dau a l'hora de decidir on anar. Són més de sis les alternatives possibles, però per facilitar l'elecció vos presentam sis propostes:

1. Concert d'Antònia Font

Al recinte de Son Fusteret, a Palma. El concert gratuït de l'emblemàtic grup mallorquí comença a les 20.00 hores, però les portes s'obriran a les 17.00 hores per anar acollint els milers d'assistents prevists per l'Ajuntament de Palma, organitzador del multitudinari concert d'Antònia Font en el marc de les festes de Sant Sebastià. Tot i que aquest és l'únic esdeveniment a l'aire lliure, de ben segur, en Pau Debon, en Pere Debon, en Joan Roca, en Jaume Manresa i en Joan Miquel Oliver faran tot el possible perquè els 26.000 espectadors que s'esperen no passin fred, i puguin gaudir del que, de moment, és l'únic concert programat enguany d'Antònia Font a Mallorca, i sens dubte un dels més importants de tot el 2023.

2. 'El poder de les paraules', documental sobre Antònia Vicens

Al Teatre Principal de Santanyí, a les 19 hores. Es projectarà el documental 'El poder de les paraules', que al llarg de 50 minuts convida l’espectador a endinsar-se en l’univers vital i literari de l'escriptora santanyinera Antònia Vicens. Honesta i perseverant, lluita per a defugir dels rols preestablerts com a dona i troba en l’escriptura el camí cap a la llibertat. 'El poder de les paraules' és una producció de Tots Contents, en coproducció amb IB3, i amb el suport de l’Ajuntament de Santanyí. El documental esdevé un relat audiovisual dinàmic i emotiu que apropa la figura de l’escriptora a tots els públics. L’entrada és gratuïta i es pot reservar a www.ticketib.com.

3. Homenatge a Rafel Ramis

Al Teatre Principal de Palma, a les 18.00 hores, es projectarà la pel·lícula '7 agulles per la bombolla', protagonitzada per l'actor bunyolí i dirigida per Pau Pascual. El sector de les arts escèniques de les Illes Balears, mitjançant l'Associació d'Actrius i Actors Professionals de les Illes Balears i l'Associació de Dramaturgues de les Illes Balears, i amb la col·laboració de SusCultura, ret homenatge a Rafel Ramis, que va morir el 16 d'octubre del 2022, en un acte de record i memòria que en la funció del divendres 27, s' haurà escenificat aquest homenatge a Rafel Ramis. L'entrada és gratuïta.

4. Save the Temazo. Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C.

Al Teatre Principal d'Inca, a les 20.00 hores. Save the Temazo és una ONG internacional que lluita per rescatar el valor emocional de la música, investigant les connexions musicals i sonores que hi ha al món i la seva influència a nivell social, cultural i artístic. Save the Temazo entra als teatres per a continuar amb la seva tasca de recerca i divulgació del món de la música a través del circ. Projeccions en directe, un espectacular disseny d’il·luminació i com sempre molt humor!! Una experiència visual única que et canviarà la percepció de la realitat. Preu de l'entrada: 20 euros.

5. 'Casa de nines' de la companyia teatral Nord Menns

Al Teatre de Manacor, a les 19.00 hores. També el diumenge 29, a les 18.00 hores. El drama domèstic 'Casa de nines' és l'obra més traduïda i representada de l’autor noruec Henrik Ibsen. Deixant de banda el feminisme, aquest text és, abans que tot, un acte d'afirmació individual.

Na Nora, la protagonista, trenca el model tradicional de família, perquè no sap qui és ella. No fuig, no es revolta, tan sols vol «ser», educar-se ella mateixa. I per això està disposada a sacrificar-ho tot; la família i els fills. Una elecció conscient, que fa que na Nora tengui una voluntat més forta i segura. Preu de l'entrada: 12 euros.

6. 'Som d'aigua de mar' Acte central del 30è aniversari del Teatre del Mar

Per últim, però no menys important, és la celebració dels 30 anys del Teatre del Mar, el dissabte 28, a les 20.00 hores, amb el Patronat de la Fundació, tots els amics, col·laboradors i la professió d’arts escèniques de les Illes. La presentació de l'acte serà a càrrec del president de la Fundació Teatre del Mar, el catedràtic Joan Mas i Vives. Serà una celebració molt especial on es presentarà el Llibre 30 anys, amb portada de l’artista Ferran Aguiló; i es projectarà el documental 'Un teatre del poble II", realitzat per Bernat Arzayus. També contarà amb el recital de poesia de Blai Bonet per part del brillant escriptor Biel Mesquida, Patró honorífic; la intervenció musical a càrrec del músic i compositor Miquel Àngel Aguiló; i es farà un record a la figura del cineasta mallorquí, Agustí Vilallonga, que va morir el passat 22 de gener.

L' entrada és gratuïta i es pot reservar a la web http://www.teatredelmar.com