L'OCB celebra aquest dijous una taula rodona a Manacor sobre el català en l'àmbit judicial

L'Obra Cultural Balear ha programat per a aquest dijous, 15 de desembre, una taula rodona amb el títol 'La justícia, també en català'. La trobada té per per objectiu promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de la justícia i fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

L'acte tendrà lloc a la Institució Antoni Maria Alcover a les 19:30 hores, i comptarà amb la participació de Beatriu Defior (directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears), Victòria Crespí (magistrada de l'Audiència Provincial), Antoni Llabrés (professor de dret a la Universitat de les Illes Balears i membre de la junta de l'OCB) i Miquel Àngel Grimalt (advocat).