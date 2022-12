ARCA inaugura una exposició sobre el llegat de l'arquitecte Guillem Forteza

ARCA, associació per a la defensa del patrimoni de Mallorca, inaugura aquest dijous 15 de desembre a les 19 hores una exposició sobre l'arquitecte Guillem Forteza per donar continuïtat a les monogràfiques anteriors sobre arquitectes que han deixat empremta a Mallorca —Gaspar Bennazar, Francisco Roca Simó i Josep Ferragut—.

Guillem Forteza, nascut a Palma l'any 1892, és especialment conegut per la seva immensa obra escolar, però també va crear esglésies i capelles, xalets, hotels, edificis plurifamiliars, magatzems industrials, ornaments religiosos... L'exposició, que comptarà amb més de 100 fotografies, vol apropar a la ciutadania aquesta figura vital per l'illa de Mallorca i ha estat coordinada per Concha Gallego i Àngels Fermoselle, vicepresidenta d'ARCA.

L'associació també vol fer èmfasi a l'enderrocament d'un grapat d'obres d'en Forteza, que ja no existeixen a causa d'un «creixement urbanístic moltes vegades desordenat i insensible». Encara perduren, però, molts d'edificis singulars que esperen «que romanguin amb nosaltres com a part del Patrimoni a llegar a les futures generacions».