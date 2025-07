Pimeco reparteix adhesius als comerços amb el missatge 'Mallorca’s Shops Love Tourists': «Volem els turistes i els necessitam»

Davant l’inici de la temporada alta, la patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, ha impulsat la campanya 'Mallorca’s Shops Love Tourists' per a llançar un missatge «clar, directe i sincer»: «el comerç local valora i necessita el turisme».

«La realitat és que volem els turistes, perquè els necessitam, i ja és hora de dir-ho sense embuts», ha afirmat la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo. «Estam cansats d’escoltar missatges que criminalitzen el turisme. No és cert que no se’ls estimi. La seva presència és vital per a la nostra economia local i circular».

Com a part de la campanya, Pimeco ha repartit adhesius amb el missatge 'Mallorca’s Shops Love Tourists' entre els comerços associats de tota l’illa, que ja els han penjat als aparadors de les seves botigues. Amb aquest gest, els comerciants «fan visible el seu suport al turisme i el seu paper clau dins l’economia mallorquina», han assenyalat.

Segons remarquen, la iniciativa neix «com a resposta a una narrativa creixent que demonitza el turisme». «Entenem que cal una gestió i regulació dels fluxos turístics, però això és responsabilitat dels polítics. El que no podem permetre és que es traslladi la idea que el turisme no és benvingut, perquè això posa en risc milers d’empreses i llocs de feina a l’illa», ha assegurat Domingo.