Pimeco llança la campanya 'Mallorca’s Shops Love Tourists': «Si els turistes deixen de venir per sentir-se rebutjats, el petit comerç desapareixerà»

Amb l’inici de les rebaixes d’estiu el 27 de juny, el petit comerç de Mallorca es prepara per a un dels períodes clau de l’any.

Carolina Domingo, representant de Pimeco, assegura que «les expectatives són bones, però les rebaixes haurien de començar molt més tard del que comencen». Segons explica, «quan el petit comerç comença a vendre la temporada, ja ho fa amb descomptes, fet que redueix molt els marges de benefici i compromet la sostenibilitat del sector». Per això, des de la patronal es proposa recuperar el calendari tradicional amb inici el 1r d’agost, «per a aprofitar les vendes fortes d’estiu abans de començar amb els descomptes».

La presidenta destaca que sectors com la roba, el calçat, els complements, perfumeries i joieries són els que més poden beneficiar-se de les rebaixes, «especialment per l’interès dels turistes en el producte local». «Quan venen, cerquen peces úniques, amb personalitat mallorquina, que puguin dur-se com a record o regal», apunta.

La portaveu reconeix que la competència amb les grans plataformes digitals fa molt difícil mantenir-se i afirma que «aquestes ofereixen grans descomptes, enviament a domicili i molta visibilitat, i això el petit comerç no ho pot igualar». També remarca les diferències en condicions de compra i remarca que «un comerç petit compra poc estoc i a preus més alts que una gran cadena. Això ens deixa en desigualtat total».

Pel que fa a la distribució territorial, Carolina Domingo afirma que quan hi ha bon ritme de vendes, es nota arreu de l’illa: «Els turistes es mouen molt, visiten municipis petits i grans, i això beneficia a tots». Amb tot, reconeix que els municipis costaners solen tenir millors resultats durant l’estiu, mentre que molts d’aquests establiments han de tancar durant l’hivern per falta de viabilitat.

En aquest context, Pimeco reivindica una «nova mirada» sobre el turisme: «Ens preocupa molt el missatge que està calant sobre que el turisme no és benvingut. A les botigues, el 90% de les compres de visitants són físiques, als nostres carrers. Si aquests turistes deixen de venir per sentir-se rebutjats, el petit comerç desapareixerà».

Amb aquest objectiu, la patronal llança la iniciativa 'Mallorca’s Shops Love Tourists', una proposta per a, segons han explicat, «visibilitzar el valor del turisme responsable i reforçar la connexió entre visitants i comerç local». «El turista que compra aquí ens ajuda a sostenir botigues, llocs de feina i identitat», afirma Domingo. «No és només una venda, és una aposta pel futur del nostre territori», remarca.