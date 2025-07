Les Balears gastaran 15 milions de l’Impost de Turisme Sostenible per a enderrocar oferta turística obsoleta

El Govern fa un pas insòlit en la gestió dels recursos de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS). Per primera vegada, destinarà aquests fons a finançar l’adquisició i l’enderrocament d’establiments turístics obsolets o infrautilitzats. Tot això, segons expliquen, amb l'objectiu de «reduir places d’allotjament, millorar la qualitat ambiental dels destins i avançar cap a un model turístic més sostenible i equilibrat».

La mesura forma part del projecte de Turisme Sostenible per a fomentar l’adquisició d’immobles en zones turístiques, inclòs en el Pla Ordinari ITS 2024-2025, i compta amb una dotació inicial de 15 milions d’euros.

L’acord estableix que el programa s’articularà mitjançant convocatòries públiques de subvencions dirigides als ajuntaments i entitats locals de les zones afectades per la saturació turística o catalogades com a àrees madures.

Cinc eixos estratègics

El programa finançarà operacions d’adquisició i enderrocament d’establiments i infraestructures turístiques antigues per a facilitar la seva substitució per zones verdes, espais públics, dotacions d’ús social (com habitatges de protecció pública, equipaments educatius o centres sanitaris) o projectes de renaturalització que contribueixin a mitigar el canvi climàtic i recuperar l’atractiu ambiental dels destins.

La iniciativa sorgeix també com a resposta a l’alta demanda detectada en convocatòries anteriors finançades amb fons Next Generation EU, en què nombroses sol·licituds de projectes d’esponjament i millora ambiental varen quedar sense atendre per manca de pressupost.

«Aquest programa obre una nova etapa en la gestió dels recursos turístics, alineada amb la responsabilitat climàtica i el compromís amb la millora de la vida dels residents», ha indicat el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà.

Segons el Govern, aquest nou ús dels fons ITS constitueix «un pas decisiu en la transició de les Balears cap a un model turístic que prioritzi la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, redueixi les externalitats negatives sobre la població resident i reforci la competitivitat de l’oferta a llarg termini».