Xarxa SET: «La turistificació ha deixat de ser un problema percebut per uns quants: és una preocupació generalitzada que travessa generacions, classes socials i territoris»

Aquest dimarts, 16 de juliol, fa just un mes de les mobilitzacions coordinades des de la Xarxa del Sud d’Europa contra la Turistificació (Xarxa SET): desenes de milers de persones es varen manifestar en més d’una desena de territoris de la regió per a rebutjar el monocultiu turístic que expulsa i precaritza la població, que destrueix els territoris i el planeta, i per a exigir canvis urgents en un model econòmic profundament injust.

Els carrers de Barcelona, Cantàbria, Còrdova, Donostia, Eivissa, Granada, Gènova, Lisboa, Menorca, Nàpols, Palma, Venècia... es varen omplir de grans manifestacions, accions simbòliques i actes de denúncia i debat. Cada lloc amb les seves particularitats, segons el seu context i moment, però tots amb una mateixa idea central: «la necessitat d’aturar i revertir el procés de turistificació que el Sud d’Europa pateix en grau extrem des de fa dècades, i de transformar el model econòmic per a tenir ciutats, territoris i un planeta en què viure». La Xarxa del Sud d’Europa contra la Turistificació, creada l’any 2018, ha estat fins ara un espai de suport i aprenentatge mutu, i ja havia impulsat mobilitzacions coordinades, sovint coincidint amb el Dia Mundial del Turisme. Però aquest 2025, després de les mobilitzacions històriques de l’any passat en diferents llocs del Sud d’Europa, «la xarxa comença a mostrar tot el seu veritable potencial», remarquen. Les entitats de la Xarxa assenyalen que «mobilitzar-nos simultàniament i de manera coordinada ens ha permès no només sumar, sinó multiplicar les nostres veus en un potent cor de lluita. I no estem soles. Cada vegada més persones entenen que aquest model turístic no és sinònim de progrés, sinó d’expulsió, precarietat i devastació». A més, consideren que «el sentit comú està canviant: s’ha acabat el mite del turisme com a salvació econòmica. El que veiem —i patim— en les nostres vides és ben diferent: pèrdua d’accés al dret a l’habitatge, barris buits de veïnatge, feines cada vegada més precàries i deshumanitzades, augment del cost de vida, destrucció del territori, saturació de recursos bàsics i fins i tot limitacions en la mobilitat quotidiana. Tot això per mantenir un model que només beneficia uns pocs». «La turistificació ha deixat de ser un problema percebut per uns quants: s’ha convertit en una preocupació generalitzada que travessa generacions, classes socials i territoris. I això només acaba de començar», apunten. Davant la situació que vivim arreu, la Xarxa avisa que aquest estiu veurem noves accions i mobilitzacions, així com també probablement el 27 de setembre, amb motiu del Dia Mundial del Turisme, torni a haver-hi mobilitzacions contra la turistificació. «La lluita contra la turistificació creix, s’expandeix i s’organitza. Perquè les nostres vides valen més que els seus beneficis», han conclòs.