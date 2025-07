Margalida Ramis: «El turisme és una especialització del capitalisme»

L’acte ha comptat amb una taula rodona amb la participació de «Parlars Mallorquins», creador de contingut especialitzat en l'anàlisi de la situació del català a Mallorca; Margalida Ramis, portaveu del GOB; Miquel Duran, portaveu del Sindicat d’Habitatge de Palma; i Catalina Serra, membre de Caterva i Endavant. Totes elles han abordat el turisme com a eix central, posant en qüestió el seu paper dins el model econòmic actual i les greus conseqüències socials, ambientals i culturals que genera a Mallorca.

Durant l’acte, Toni, portaveu d’Arran, ha explicat:

«Amb aquesta campanya volem mostrar totes les conseqüències negatives que el monocultiu turístic ens deixa i posar èmfasi en el fet que som les joves de classe treballadora les que més hi sortim perdent».

També ha afegit:

«L’única solució passa per trencar amb l’Estat Espanyol, qui tracta a les Illes Balears com una colònia a explotar mitjançant el turisme per treure benefici econòmic, i amb el capitalisme, que té una lògica destructiva de creixement infinit. Cal construir uns Països Catalans socialistes».