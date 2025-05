Arran presenta la campanya 'Amb el turisme hi sortim perdent'

L'entitat juvenil de l'Esquerra Independentista ha presentat una nova campanya que amb el lema 'Amb el turisme hi sortim perdent' pretén denunciar que el model turístic imperant empobreix a la majoria treballadora de Mallorca.

Des d'Arran Mallorca expliquen que «durant molts anys ens han dit que vivim del turisme, que aquest model genera riquesa i ens beneficia, però la realitat és que la classe treballadora no aturam de veure com augmentar el nombre de turistes any rere any només suposa un empitjorament del nostre nivell de vida».

I també afegeixen que «aquest model salvatge es va instaurar durant els anys seixanta per blanquejar el règim franquista, des de llavors, la nostra illa ha viscut un procés de turistificació salvatge, mercantilitzant la terra i posant tots els recursos en mans del capital privat».

Arran considera que «aquest procés, sustentat a l'esquena de la classe treballadora, ha destrossat els teixits lingüístics, culturals i veïnals propis de Mallorca. Ha arribat un moment en què ja hem sobrepassat tot els límits, no hi ha una altra opció que assenyalar els responsables».

«Perquè hem perdut drets, identitat, territori i autonomia, entre molts altres elements essencials per poder viure dignament. Superar el model turístic implica trencar amb les institucions que l’han imposat i el sostenen, començant per l’Estat espanyol i el sistema capitalista», reflexionen des de l'entitat juvenil.