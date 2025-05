Imposen a Airbnb el bloqueig de gairebé 66.000 anuncis il·legals de pisos turístics

El Ministeri espanyol de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat a la companyia Airbnb el bloqueig de gairebé 66.000 anuncis il·legals d'habitatges turístics a la seva plataforma, alguns d'ells les Balears, segons ha informat aquest dilluns el Departament que dirigeix ​​Pablo Bustinduy en un comunicat.

A través de la Direcció General de Consum, el Ministeri ha instat la filial a Irlanda d'aquesta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncis perquè els consideren il·lícits per contravenir la normativa sobre la publicitat d'aquest tipus d'allotjaments turístics.

Concretament, considera que es vulnera la normativa de les diferents comunitats autònomes on Consum ha detectat aquests anuncis. En tots els casos, a més, es tracta d'habitatges complets d'ús turístic, sense que apareguin anuncis d'habitacions individuals.

En els darrers mesos, el Ministeri ha remès a Airbnb fins a tres resolucions en què es varen notificar aquests més de 65.000 anuncis il·legals d'habitatges turístics que es varen detectar a la plataforma, resolucions en què s'instava aquesta empresa a blocar aquesta publicitat.

Airbnb va recórrer aquesta acció davant els tribunals per a evitar el bloqueig i ara el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) s'ha pronunciat sobre la primera resolució emetent una interlocutòria en què avala les actuacions de Consum.

En resposta a allò imposat pel Ministeri en la seva primera resolució, el TSJM insta Airbnb a retirar 5.800 anuncis de pisos turístics de manera immediata.

Per què són il·legals aquests anuncis?

Des de la Direcció General de Consum s'argumenten tres raons per a justificar la il·legalitat dels 65.935 anuncis de pisos turístics que s'han detectat a Airbnb i que estarien incomplint diferents normatives.

En primer lloc, els anuncis no inclouen el número de llicència o registre, cosa obligatòria en diverses normatives autonòmiques, fet que suposa la infracció més comuna en la publicitat que ha estat analitzada.

Així mateix, els anuncis no indiquen la naturalesa jurídica dels arrendadors, de manera que es desconeix si els arrendadors són professionals o particulars, una qüestió que resulta fonamental per a saber si qui contracta està protegit com a consumidor o no.

En tercer lloc, els anuncis incorporen números de llicència que no corresponen als expedits per les autoritats, pràctica que pot induir a error o engany als consumidors.

Els anuncis sobre els quals s'ha pronunciat el TSJM a la interlocutòria afecten la publicitat d'habitatges turístics que es troben a Andalusia, Madrid, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i el País Basc.