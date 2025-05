Experts europeus debaten sobre congestió turística i insularitat a Palma

La congestió turística a les illes europees planteja reptes ambientals, socials, econòmics i de governança que exigeixen estratègies innovadores i una gestió sostenible per garantir l’equilibri entre el desenvolupament turístic i la qualitat de vida de residents i visitants. Divendres, 16 de maig, l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears (UIB) acollirà el seminari Congestió Turística i Insularitat a la UE: Reptes i solucions compartits, una jornada organitzada per la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB amb l’objectiu de fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències entre territoris insulars europeus afectats per la pressió turística.

El programa tendrà la participació d’investigadors, representants institucionals i professionals del sector turístic procedents de regions com les Illes Balears, Canàries, Sardenya, Santorini i les Açores. Durant la jornada es presentaran set ponències i hi haurà una taula rodona per abordar qüestions clau com la capacitat de càrrega, els impactes territorials i ambientals del turisme, la digitalització i la governança local davant els reptes de la insularitat.

La inauguració anirà a càrrec del doctor Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació de la UIB; el doctor Maurici Ruiz, professor de Geografia i codirector de la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB, i el vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Antoni Costa.

El doctor Felio José Bauzá (UIB) obrirà el debat amb una anàlisi sobre les limitacions territorials i mediambientals del turisme, mentre que Isabel Vera, presidenta del projecte Islas del Mar, exposarà els reptes i solucions emergents en la gestió del sobreturisme insular. La jornada inclourà també experiències internacionals com l’estudi de cas de Santorini (Grècia), presentat per Anastasia Stratigea i Apostolos Lagarias, així com la conferència sobre ciència ciutadana i implicació local a càrrec d’Erika Englund, directora executiva de The National Association of Finnish Islands.

Altres ponències tractaran la digitalització, la ciència ciutadana i la implicació local per a la sostenibilitat, i l’anàlisi sistèmica de la capacitat de càrrega turística. La taula rodona final, moderada pel doctor Vicente Ramos (UIB), reunirà representants institucionals i experts per debatre sobre estratègies i polítiques per a un desenvolupament turístic equilibrat i sostenible a les illes europees.

Amb aquest seminari, la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB reafirma el compromís per «impulsar la recerca, la reflexió i la col·laboració entre territoris insulars davant els grans desafiaments del turisme contemporani».