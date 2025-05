Més per Palma proposa «alliberar els palmesans de la meitat dels creuers que saturen els carrers de la ciutat». La formació presentarà iniciatives per a acabar amb la massificació, tant al ple de Cort com al Congrés dels Diputats.

«Qualsevol veïnat del centre de Palma sap perfectament que els dies de creuers ha d’evitar circular pels carrers del seu propi barri», ha declarat Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.

60.000 creueristes al pont de maig

«Durant el pont de maig, més de 60.000 creueristes varen desembarcar a Palma. És 10 vegades més del número màxim de persones que proposa Més per Palma. És també el triple de la població del centre històric, i el doble de la de Pere Garau, el barri més poblat de la ciutat», ha explicat Contreras.

Aquesta situació no és puntual. El 2025 s’espera que arribin a Palma 551 creuers i 1,8 milions de passatgers, segons l’Autoritat Portuària. Això són 47 vaixells i 41.085 creuristes més que l’any 2024.

Per això, Més per Palma ha assenyalat que demanarà al ple de Cort que arribin a la ciutat com a màxim dos creuers i 6.000 passatgers cada dia.

«Amb aquest model, els visitants anuals serien només 876.000, menys de la meitat dels que permet el PP. Aquesta mesura garantiria l’equilibri entre l’activitat turística i la qualitat de vida de les persones que viuen a Palma durant tot l’any», han explicat.

El regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, i el diputat de Sumar-Més, Vicenç Vidal, presentaran iniciatives politiques al ple de Cort i al Congrés espanyol per a establir legalment aquests límits.

«A Madrid han de saber quina és la situació que pateixen dia rere dia els residents de Palma per la inacció del PP. Per això, presentarem una Proposició no de Llei que els defensi. Palma no pot continuar sent un escenari al servei d’un negoci que no reverteix en la ciutadania. Amb MÉS hi haurà límits, hi haurà convivència, hi haurà ciutat», ha declarat Vidal.