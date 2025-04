El Parlament, amb l'abstenció de Vox, constata la necessitat de modificar l'ITS i incorporar impost als vehicles de lloguer

El Parlament ha aprovat constatar, amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció de Vox, la necessitat de modificar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i d'aprovar de manera urgent un impost sobre el lloguer de vehicles sense conductor.

El ple de la Cambra d'aquest dimarts ha donat llum verda a alguns punts d'una moció de Més per Mallorca relativa a la massificació turística, entre ells un de relatiu a l'ITS que assenyala la necessitat de modificar l'impost basant-se en tres principis.

Concretament, equiparant l'ITS a les quotes tributàries dels impostos turístics de la resta de destinacions, procurar a les administracions prou fons per a compensar les externalitats negatives que provoca l'activitat turística i la deducció per a residents.

D'altra banda, el ple ha rebutjat, amb els vots en contra de tots els grups menys Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, instar el Govern espanyol i el Govern a treballar per al traspàs de funcions i serveis en matèria de Funció Pública Inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Tot i això, ha tirat endavant reclamar més recursos per a reforçar la inspecció de treball amb l'ampliació de cossos d'inspecció per a millorar l'eficàcia de la lluita contra la precarietat laboral i garantir el compliment de la normativa laboral.

El ple ha aprovat -amb els vots a favor de MÉS i PP- constatar que els canvis normatius que varen permetre exempcions en l'adquisició onerosa de places o del corresponent organisme gestor de places varen ser una «greu irresponsabilitat» que va possibilitar el «creixement insostenible» que ha portat al nombre de places existents actualment.

Així mateix, amb els vots a favor de tots els grups i sis abstencions de Vox, s'ha aprovat instar el Govern a estudiar l'aprovació d'una norma amb rang de llei que permeti als consells insulars la regulació del lloguer d'embarcacions i de motos d'aigua sense titulació amb finalitats de lleure.

El Parlament sol·licita també a l'Executiu que promogui un model laboral turístic des de la perspectiva de gènere, que cerqui dignificar la feina del sector turístic i garantir la conciliació familiar, així com que propiciï les condicions perquè des del diàleg social es millorin les condicions salarials i laborals dels treballadors del sector turístic.

La resta de punts de la moció de MÉS han estat rebutjats. Entre altres, la Cambra ha rebutjat demanar al Govern establir l'edat per al còmput màxim de places hoteleres en els 12 anys en lloc dels 15, així com suprimir el tot inclòs.

Tampoc no ha tirat endavant no fer cap tipus de promoció turística, sol·licitar el traspàs de competències de ports i aeroports o negociar amb la UE per a capacitar les institucions de les Illes a regular el nombre de creuers.