El Govern defensa que la Mallorca 312 «representa un model de turisme de qualitat» malgrat l'allau de crítiques

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha defensat que la prova cicloturista Mallorca 312 OK Mobility «representa un model de turisme de qualitat» i «contribueix a la destestacionalització».

A la inauguració de la prova, que se celebra aquest dissabte amb més de 8.000 ciclistes inscrits, el conseller ha destacat la Mallorca 312 com «un exemple clar de com l'esport i el turisme poden anar de la mà per a projectar al món la millor imatge» de l'illa.

«És un esdeveniment que representa un model de turisme de qualitat, que acull no només esportistes de tot el món, sinó també els seus acompanyants, generant un impacte econòmic directe a l'oferta complementària de l'illa, i contribuint a la desestacionalització de la destinació», ha subratllat.

Segons ha informat la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, la inauguració ha comptat amb la presència de grans figures del ciclisme com ara Miguel Indurian, Alberto Contador, Sean Kelly, Joseba Beloki, Pere Horrillo, Maurizio Fondriest, Haimar Zubeldia i Miquel Alzamora, cofundador de la prova.

Bauzà ha remarcat que el Govern dona suport «fermament» a la prova amb una aportació de més de 155.000 euros per a l'edició d'aquest any, com a part de la seva aposta pels grans esdeveniments esportius de projecció internacional.

També hi han assistit a l'acte inaugural el CEO de la Mallorca 312, Xisco Lliteras; el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el director general de la Fundació Esport Jove del Consell Superior d'Esports, Félix Jordán d'Urríes Teurriéz, i el batle de Muro, Miquel Porquer.

La Mallorca 312 ofereix els seus tres recorreguts clàssics (312 km, 225 km i 167 km) travessant la Serra de Tramuntana. La sortida serà aquest dissabte a les 06.30 hores des de la platja de Muro.