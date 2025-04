Aquests són els talls i restriccions de trànsit que provocarà la Mallorca 312 aquest dissabte

La prova cicloturística Mallorca 312 que se celebra aquest dissabte provocarà talls i restriccions de trànsit des de les 06.00 fins a les 21.00 hores.

Segons ha informat el Consell de Mallorca, es produiran talls de trànsit a diverses carreteres i en diferents trams horaris.

Concretament, la de Valldemossa-Andratx estarà tancada de 08.45 a 12.45 hores; Andratx – Puigpunyent – ​​Esporles, de 10.00 a 14.10 hores; Esporles - Santa Maria, de 09.00 a 15.00 hores; Sóller – Valldemossa, de 08.10 a 10.55 hores; Lluc (benzinera) - Sóller, de 06.30 a 09.50 hores; Pollença - Lluc (benzinera), 06.10 a 08.40 hores; Platja de Muro de 05.00 a 07.00 hores; i Platja de Muro - Pollença, de 06.00 a 07.45 hores.

Cal assenyalar que es permetrà la circulació de vehicles per la carretera Ma-11 des de Sóller al port de Sóller i viceversa, així com la circulació per la carretera Ma-1120 des de la plaça de l'Ajuntament d'Esporles fins a Establiments i viceversa.

També estarà permesa la circulació de vehicles per la carretera Ma-1120 des de la urbanització Ses Rotgetes de Canet cap a Palma.

Igualment, la carretera Esporles-Santa Maria estarà tallada de 09.15 a 15.00 hores; Santa Maria – Campanet, de 09.30 a 16.15 hores; Campanet – Platja de Muro, de 10.30 a 17.05 hores, i sa Pobla – Santa Margalida, de 12.30 a 17.30 hores.

La circulació estarà permesa a la Ma-2030 des de la urbanització de sa Coma cap a Palmanyola, Ma-2112 entre Mancor de la Vall i Inca, Ma-2130 d'Inca a Caimari i Moscari i viceversa, de sa Pobla a Palma i Alcúdia a través de la Ma-13 per Búger.

A Can Picafort, es permetrà la circulació a la carretera Ma-3431 des de Can Picafort cap a Muro i viceversa, així com a la Ma-3410 des de Santa Margalida cap a Can Picafort i viceversa.

Altres de les carreteres que tallaran el trànsit són sa Pobla – Santa Margalida de 12.30 a 17.30 hores; Camps d'Ariany, de 13.15 a 17.50 hores; Sa Vall – Calicant – Carrossa, de 13.130 a 18.00 hores; i des d'Artà a Platja de Muro, de 14.30 a 20.50 hores.

En aquests trams, cal assenyalar que es podrà circular per la Ma-3322 des de Manacor per a accedir a la carretera Ma-12 direcció Artà i Colònia de Sant Pere i per la Ma-15 des d'Artà cap a Sant Llorenç des Cardassar.

La Ma-12 permetrà circular de la Colònia de Sant Pere a Artà, de Son Serra de Marina a Artà, de Can Picafort a Artà i de Platja de Muro a Artà.

Entre les 13.50 i les 18.40 hores per a anar a la Colònia de Sant Pere s'haurà de circular per la carretera de Conies.