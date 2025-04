Canviem del Rumb uneix forces amb els col·lectius de la xarxa SET

A Barcelona aquest cap de setmana, representants de Canviem el Rumb a Eivissa i Formentera participaran en la trobada de la Xarxa SET d'Europa, de la qual formen part juntament amb altres col·lectius que lluiten pel decreixement turístic a l'Estat espanyol i a tot el sud d'Europa.

La Xarxa SET (ciutats Sud d’Europa contra la Turistització), es va crear l’any 2018 i està formada per col·lectius anti-turistització de tota Europa.

La trobada tendrà lloc al Bloc 4 de Can Batlló i té l’objectiu de compartir experiències i coneixements, així com de dissenyar estratègies i accions conjuntes en la lluita contra la turistització. En la programació es preveuen debats, tallers i una acció simbòlica per tal d’assolir els esmentats objectius.

Assistiran a la trobada col·lectius de: Bilbao, Cantàbria, Canàries, Donosti, Eivissa, Gènova, Iruñea, Lisboa, Mallorca, Marsella, Milano, Nàpols, Palermo, Pirineu, Rimini, València, Venècia i Barcelona.

Durant la roda de premsa que tendrà lloc el divendres a les 12 h al Bloc 4 de Can Batlló, els representants dels col·lectius de diferents territoris que assistiran a la trobada presentaran els objectius i format de la trobada i anunciaran una data conjunta de mobilitzacions coordinades al Sud d’Europa.