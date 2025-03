Més per Menorca reclama reduir el nombre de places turístiques per a combatre la massificació

El portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, s’ha reunit aquest dijous amb el conseller de Turisme del Govern, Jaume Bauzá, per a abordar diverses mesures necessàries per a fer front a la massificació turística.

Durant la trobada, Castells ha traslladat al conseller algunes propostes concretes per a reduir l'impacte del turisme sobre el territori i la població. Entre les seves demandes, ha destacat mesures com la necessitat de reduir les places turístiques, incrementar l'Impost de Turisme Sostenible o que el Consell Insular de Menorca estableixi definitivament un límit a l'entrada de vehicles a l'illa. Segons ha expressat Castells, «hem d’apostar per mesures que realment donin resposta a la preocupació creixent sobre la saturació durant la temporada alta, que afecta tant l’entorn natural com la qualitat de vida dels residents».

Per altra banda, el portaveu menorquinista ha expressat la seva sorpresa quan ha observat que el Govern Prohens havia eliminat de la seva proposta la creació d’un impost específic per als cotxes de lloguer. Precisament, aquesta proposta era valorada positivament per Més per Menorca: «Lamentam que hagi desaparegut del llistat inicialment presentat pel Govern».

Castells ha insistit en la necessitat d'apostar pel decreixement turístic com a única via per a garantir la sostenibilitat de les Illes Balears i ha reclamat que les mesures adoptades siguin contundents i efectives, evitant accions merament simbòliques o de cara a la galeria. «No podem continuar amb un model que ens porta al col·lapse. Necessitam actuacions valentes i amb efectes reals, no simples declaracions d’intencions ni operacions de maquillatge», ha afirmat el portaveu de Més per Menorca.

Així, Més per Menorca ha reiterat el seu compromís en la defensa d’un model turístic «més equilibrat i respectuós amb els recursos naturals i la qualitat de vida dels residents». El partit reclama que el Govern i els consells insulars treballin de manera coordinada per a implementar aquestes mesures i evitar que aquesta situació continuï deteriorant el territori.