El Pi exigeix al Consell de Mallorca que reobri la borsa de places turístiques del lloguer vacacional

El Pi-Proposta per les Illes exigeix al Consell de Mallorca que posi en marxa la borsa de places turístiques del lloguer vacacional, tal com es va aprovar gràcies a una esmena de la formació. «Han passat dos anys i el Consell continua sense activar-la, malgrat que les meses de sostenibilitat han donat la raó a El Pi i han reconegut la necessitat de reobrir la borsa per donar seguretat jurídica als propietaris i garantir una regulació adequada del sector», assegura la formació.

El portaveu d'El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha denunciat que «fa dos anys que reclamam la reobertura de la borsa de places turístiques i el Consell continua sense donar una solució. No podem entendre com una mesura aprovada no s'ha posat en marxa encara. Aquesta inacció afecta greument els petits propietaris i limita la diversificació de l'oferta turística de Mallorca». Salas també ha criticat que el Consell de Mallorca «està ofegant el lloguer vacacional amb restriccions desmesurades, mentre que permet el creixement descontrolat d'altres modalitats d'allotjament turístic». En aquest sentit, ha defensat que «una gestió adequada del lloguer vacacional és clau per mantenir l'equilibri econòmic de moltes famílies i fomentar un turisme sostenible i de qualitat». El Pi insisteix en la necessitat de posar en marxa la borsa de places turístiques de manera immediata per a «donar seguretat jurídica als propietaris, fomentar la regulació del sector i evitar la proliferació de lloguers il·legals». «No podem permetre que la deixadesa del Consell perjudiqui un sector que genera ocupació i riquesa per a la nostra illa. Ara el Consell ha d'actuar», ha conclòs Salas.