Constituïda la ponència sobre la proposta de llei per a prevenir les festes il·legals en habitatges turístics

La ponència relativa a la proposició de llei que tracta de prevenir les festes il·legals i activitats molestes en habitatges turístics ha quedat constituïda aquest dijous a la Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports del Parlament.

La ponència comptarà amb la participació dels diputats Maria de Lluc Fornas (PP) -que exercirà de coordinadora-, Maria Salomé Cabrera (PP), Àlex Pitaluga (PSIB), Maria José Verdú (Vox), Lluís Enric Apesteguia (Més per Mallorca) i Josep Castells (Grup Mixt), segons ha informat de premsa.

La proposta de llei es va presentar el febrer del 2024, per part del Grup Mixt-Més per Menorca, i des de llavors la Mesa ha qualificat un total de 40 esmenes parcials a l'articulat.

El Grup Mixt, integrat per Unides Podem i Més per Menorca, és el que més correccions ha presentat amb un total de 23 -12 Unides Podem i 11 Més per Menorca-, seguit del PSIB -vuit- i el PP -cinc-.

D'acord amb allò establert al Reglament del Parlament, la proposició de llei iniciarà el seu debat parlamentari al si de la ponència per a debatre les esmenes presentades i, posteriorment, el debat es realitzarà en comissió i finalment en sessió plenària, per, si escau, la seva aprovació final.

Cal recordar que aquesta llei intenta impedir les celebracions, les festes o qualsevol tipus de comportament que pugui resultar molest per als veïns dels habitatges turístics entre les 23.00 i les 08.00 hores, amb multes de 15.000 a 30.000 euros per a la propietat de l'immoble i fins i tot la retirada de la llicència turística.