El Govern rebutja la carta de les entitats contra la massificació: «El turisme sempre ha estat part de la solució d'aquesta terra»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha assegurat que el Govern «respecta» l'opinió de les set entitats que han remès una carta als turistes -en què els assenyalen com a «la font del problema» dels residents i els demanen que no venguin a l'illa-. No obstant això, ha qualificat la carta d'«atac al turista».

Així s'ha expressat Bauzà aquest dilluns en declaracions als mitjans després de reunir-se amb representants del PSIB per a negociar les mesures de contenció turística i després de ser demanat per la carta que set entitats ecologistes i contra la turistificació varen remetre dissabte passat.

El conseller ha dit respectar les opinions dʻaquestes entitats però ha indicat que no comparteix lʻobjectiu de la carta: «El turisme sempre ha estat part de la solució d'aquesta terra», ha considerat, tot i que ha admès que actualment cal «reconduir moltes coses».

La missiva, signada per SOS Residents, Menys Turisme Més vida, el GOB, GADMA, Amics de la Terra Mallorca, Alternativa per Pollença, Brunzit i Amics de la Vall de Coanegra, comença amb un «benvolguts turistes» i un record a la «llarga tradició turística» d'una illa, que ha «fet història pel que fa al turisme», la qual cosa «fins fa poc, era un motiu d'orgull», i no obstant això, «ara mateix s'ha convertit en el problema més gran» de la ciutadania.

En aquest sentit, les entitats lamenten com s'ha passat de la Mallorca dels anys 70, on «la convivència entre turistes i residents mantenia un equilibri», gràcies, a parer seu, al fet que «una part de la població treballava per a ells, però existien altres sectors productius», a l'actual, que «s'ha convertit en una destinació turística per excel·lència».

«S'ha espremut l'illa fins a límits insospitats, fins a arribar al col·lapse que ara mateix patim», han denunciat. «Els diners que mou la indústria turística ha atret a persones que mercantilitzen la nostra illa a tot el món; l'avarícia i cobdícia d'hotelers, polítics, inversors immobiliaris i ‘paràsits’ de tota mena ens han portat a una situació d'emergència», subratllen.

A conseqüència d'això, les entitats ecologistes i contra la turistificació han assenyalat alguns dels «problemes» que sofreixen els residents, entre els quals han destacat el «deteriorament del territori i de l'ecosistema, problemes en les infraestructures, serveis públics saturats, dificultats en els desplaçaments, disminució de la qualitat de vida, gentrificació, encariment desproporcionat del cost de vida i total impossibilitat d'accés a l'habitatge per a la població local».