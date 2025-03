Creus que el Govern té una política turística erràtica?

La massificació turística és un dels problemes més rellevant que afecten la ciutadania de les Illes Balears. L’allau de turistes creix any rere any, mentre el Govern i els Consells continuen apostant per la promoció de la destinació, així com pel monocultiu turístic com únic motor de la nostra economia.

Així, Marga Prohens continua apostant pel turisme i duu a terme unes polítiques erràtiques que, tot i assegurar que volen la «sostenibilitat», només van encaminades a la millora dels beneficis del sector turístic. Mostra d’això és l’impost de turisme sostenible, que finalment s’apujarà, però molt poc. A més, la mesa del pacte de turisme ha fracassat estrepitosament, sobretot després de la sortida de la gran majoria d’entitats socials que en formaven part. La mesa s’ha convertit en una cortina de fum per tapar unes polítiques de promoció basades en el manteniment d’un model depredador que continua generant massificació. Mentrestant, set entitats ecologistes i contra la turistificació de Mallorca han remès aquest dissabte una carta als turistes, en la qual els acusen de ser la «font del problema» dels residents i els demanen que no vinguin a l'illa, ja que Mallorca ja «no és el paradís» que els volen vendre, perquè «s'ha espremut l'illa fins a límits insospitats, fins a arribar al col·lapse que ara mateix es pateix». La missiva, signada per SOS Residents, Menys Turisme Més vida, el GOB, GADMA, Grup Amics de la TerraMallorca, Alternativa per Pollença, Brunzit i Amics de la Vall de Coanegra, recorda la «llarga tradició turística» d'una illa, que ha «fet història pel que fa al turisme», la qual cosa «fins fa poc, era un motiu d'orgull», i, no obstant això, «ara mateix s'ha convertit en el problema més gran» de la ciutadania. Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors si consideren que el Govern Prohens té una política turísticaerràtica. Les possibles respostes de l’enquesta són les següents: -Sí, només aposta per la massificació turística. -No, Prohens té unes polítiques molt valentes.