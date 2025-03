El president de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha assegurat que és «rotundament fals» que l'illa sigui una destinació massificada i ha augurat que la temporada turística serà similar a la de l'any passat.

Així s'ha expressat aquest dimecres en declaracions als mitjans de comunicació a la fira turística ITB de Berlín després de mantenir reunions amb diversos operadors turístics alemanys, a qui s'ha atrevit a traslladar que Mallorca «no és una destinació massificada, saturada o col·lapsada».

«Tenim, com qualsevol destí del món, llocs concrets on sí que tenim una afluència turística a causa de la popularitat del lloc. Però hem d'enviar un missatge que no es pot generalitzar quan parlem de massificació, perquè no és la realitat, és rotundament fals», ha dit.

Els operadors turístics, ha assegurat, no li han fet arribar la seva preocupació per una saturació que, ha insistit, es limita a «quatre, cinc o sis zones que sí que tenen una gran afluència turística».

A més, un poc abans ha apuntat que aquesta sensació de massificació només es percep en «determinats carrers, per no dir quatre carrers de Palma ciutat», de la mateixa manera que passa al visitar la Torre Eiffel a París o Central Park a Nova York.

En aquesta línia, ha assenyalat que els hotelers estan «farts» que la saturació s'hagi instal·lat al debat polític. Vich ha proposat centrar-se en les línies d'actuació proposades al document sorgit de la primera fase del Pacte per la Sostenibilitat, com la diversificació del mercat o reduir l'afluència de visitants en temporada alta.