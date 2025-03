El portaveu del Grup Parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha manifestat aquest divendres que «la presidenta està enganyant a tothom» perquè malgrat que anuncia mesures contra la massificació, no pren mesures de manera urgent. Segons el portaveu, «avui la presidenta Prohens ha confirmat el frau» que ha estat mantenint a la societat des de fa gairebé un any, «perquè no prendrà mesures».

A la presentació dels resultats de la mesa de la sostenibilitat, la presidenta va traslladar que presentaria mesures, «que presentaria una normativa, però finalment no ha fet res». Negueruela ha concretat que «l’única cosa que sabem avui que vol apujar poc més d’1,20 euros l’ITS, només per a hotels de 4 i 5 estrelles, i només durant els tres mesos d’estiu. Per descomptat, això ni frena la saturació ni servirà per a res més que per recaptar».

Negueruela ha contraposat l’increment mínim que prepara el govern de Prohens amb les mesures «valentes» que han posat a Catalunya, duplicant l’impost turístic, fins a arribar als 15 euros: «Abans érem l’avantguarda en imposts de turisme, i ara anam per darrere de les altres comunitats autònomes».

Per altra banda, Negueruela ha explicat que «no hi ha res de nou», per la qual cosa «és un Govern paralitzat» i sense consens, i que l’única cosa que se’ls acut per contenir el turisme «és apujar un euro als hotels de major categoria; per això, aquest 1 de març serà un dia trist per als ciutadans de les illes».