Més per Mallorca «exigeix» al Govern espanyol la retribució completa del permís parental de 8 setmanes

Més per Mallorca ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) al Parlament de les Illes Balears per exigir al Govern espanyol la retribució completa del permís parental de vuit setmanes que estableix la Directiva Europea 2019/1158, i que continua sense aplicar-se íntegrament a l’Estat espanyol.

La formació econacionalista ha celebrat que, finalment, l’Estat hagi començat a aplicar parcialment aquesta mesura amb l’aprovació de dues setmanes retribuïdes, tot i que considera que es tracta d’un compliment «tardà i insuficient», i reclama un compromís «ferm i immediat» amb els drets de conciliació.

«La retribució de dues setmanes és un avanç, però és del tot insuficient. Estam parlant d’un dret reconegut per una directiva europea que fa més de cinc anys que es podria haver implementat i pel qual l’Estat espanyol té un expedient sancionador per fer un any tard en la seva aplicació. L’Estat no pot continuar posposant la implementació total i completa dels drets de les famílies treballadores», ha denunciat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. La formació reclama que el Govern espanyol incorpori la retribució de la totalitat de les vuit setmanes als Pressupostos Generals de 2026, i que es faci una aposta clara i estructural per la conciliació com a eix de benestar i justícia social. A més, la PNL també inclou l’exigència d’ampliar el permís parental a setze setmanes en el cas de les famílies monoparentals, per tal de garantir la igualtat real d’oportunitats i el dret dels infants a rebre la mateixa cura, independentment de la configuració familiar.

«No podem permetre que hi hagi infants amb menys drets només perquè tenen un sol progenitor. És una qüestió de justícia i d’igualtat real», ha remarcat Carrió.

Finalment, la PNL també insta el Govern de les Illes Balears a desplegar l’article 22 de la Llei 3/2025, que preveu la creació d’una borsa d’hores per facilitar la conciliació dins les empreses. «El Govern de Prohens té les eines legals per actuar, però continua sense fer res. És hora de passar del paper als fets i garantir drets efectius a la ciutadania», ha conclòs la diputada.