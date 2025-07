Vidal acusa el PP de «trair» les Balears per bloquejar unes esmenes que milloraven el REB al Senat

El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha acusat el PP «d'anar contra els interessos de les Illes Balears» després que els conservadors bloquegessin a la mesa del Senat, on tenen majoria, dues esmenes a la modificació del Règim Especial de Canàries que feien referència a deduccions al Règim Especial de Balears -REB- per innovació i tecnologia i per cinematografia, arts escèniques i música.

Les esmenes, calcades de la proposta de REB que Vidal va presentar al Senat durant la legislatura 2019-2023, a priori havien rebut, segons Vidal, el suport de PP i PSOE. Vidal, que «estava convençut» que les esmenes presentades pel senador de la candidatura Eivissa i Formentera al Senat (coalició d'Ara Eivissa, Sumar i PSIB) Juanjo Ferrer, tendrien el suport del PP i el PSOE, ja que «la millora del REB genera un consens enorme entre els partits de les Balears» s'ha mostrat «decebut i traït per la deslleialtat d'unes forces que, a l'hora de la veritat, contràriament als partits canaris, prioritzen les seves sigles estatals al benestar de la seva terra». El diputat ecosobiranista ha definit com a «ridícul» l'argument segons el qual les esmenes de les Balears no tenien «res a veure» amb una norma de les Canàries. «Curiós -ha clos, irònic, Vidal- que una modificació del Règim Especial de les Balears no tengui res a veure amb una modificació del Règim de Canàries i, en canvi, a les Balears PP i Vox aprofitin una llei sobre macrogranges, per exemple, per fer desaparèixer el català de la sanitat pública».