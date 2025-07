Le Senne, processat per delicte d'odi, nou president de Vox a les Balears

El Comitè Executiu de Vox a nivell estatal ha nomenat Gabriel Le Senne com a nou president de Vox a les Balears en substitució de Patricia de las Heras. El partido ha decidit fulminar De las Heras i apostar per l'ultra Le Senne, poques setmanes després de conèixer que serà jutjat per delicte d'odi.

Cal recordar que va ser De las Heras qui va enviar un informe a la direcció estatal del partit, el juny del 2023, en què advertia que Jorge Campos podria estar beneficiant-se econòmicament de la formació. Ara, el partit d'extrema dreta premia Le Senne i sembla que el també el postularà com a candidat a les properes eleccions.