Quin serà l'impacte de la Llei de Projectes Residencials Estratègics en sòl rústic de Palma?

Més per Palma ha denunciat aquest dilluns que PP i Vox han aprovat una llei urbanística pensada per a «destruir» els barris i pobles de Palma. La regidora Neus Truyol ho ha explicat en roda de premsa: «Es tracta de lleis que estan al servei de l'especulació i en contra del benestar dels palmesans i les palmesanes. El seu resultat seran habitatges a 300.000 euros que les famílies no podran pagar, construïts a barris que no tendran ni escoles, ni centres de salut, ni zones verdes, ni aparcaments. En definitiva, crearan barris dormitoris on la gent de Palma no es podrà comprar una casa».

A més, assenyala que amb aquesta llei «declaren l'emergència habitacional, però, en una mostra de cinisme, no ho fan per a regular els preus. Ho fan només per a construir massivament i a preus més cars tant en sòl rústic com en urbanitzable». Quines són les conseqüències d'aquesta llei per al sòl rústic de Palma? Hi haurà 144,29 hectàrees de sòl rústic plenes de ciment. La població creixerà en unes 36.701 persones més que viuran a nous barris sense serveis bàsics. Hi haurà habitatges més cars sense aparcaments, construïts a barris sense escoles, sense centres de salut, sense pàrquings i sense transport públic. En conseqüència, hi haurà més embossos, més saturació i més col·lapse. Més per Palma exposa tres exemples: S'Aranjassa. El poble duplicarà la seva superfície (198'5% més) i multiplicarà la seva població per 3'5 (un 365% més d’habitants). Això suposa un creixement totalment desmesurat i injustificat. Son Sardina. S’hi construiran edificis de pisos a cinc hectàrees de sòl rústic. La població creixerà un 40% més. Això deformarà el caràcter de poble de Son Sardina. Son Ximelis. S’hi faran edificis de pisos a 4,19 hectàrees de sòl rústic. La població creixerà un 40% més. «Qui són els grans promotors que han telefonat Marga Prohens i Jaime Martínez per a fer el major pelotazo urbanístic de la història d'aquesta terra? Ni en Matas, ni en Bauzà, ni ningú va arribar tan enfora», ha denunciat Neus Truyol. «El PP i Vox venen la ciutat al millor postor, als pitjors negocis especulatius. Utilitzen l'habitatge com a excusa, però en realitat ho fan per a multiplicar els guanys dels grans promotors. És d'una baixesa moral i política deplorable. Juguen amb la vida i la desesperació de la gent. Els diuen que seran habitatges per a les famílies treballadores d'aquí, però no és cert», ha afegit la regidora.