MÉS per Marratxí presenta al·legacions al reglament d’habitatge social per garantir transparència i justícia social

El grup municipal MÉS per Marratxí ha presentat un conjunt d’al·legacions al projecte de reglament regulador dels habitatges d’emergència social impulsat per l’Ajuntament. L’objectiu, segons la formació ecosobiranista, és millorar un document que consideren «massa genèric i poc garantista» en la seva redacció actual.

«Ens preocupa profundament que un recurs tan essencial com és l’habitatge d’emergència pugui gestionar-se sense criteris clars ni transparents. No podem permetre que hi hagi opacitat o arbitrarietat en processos que afecten persones en situació de màxima vulnerabilitat», ha afirmat Aina Amengual, portaveu de MÉS per Marratxí.

Entre les propostes més destacades, MÉS reclama que es publiqui l’inventari actualitzat dels habitatges disponibles, que es defineixi amb precisió el concepte d’«emergència social» i que es garanteixi un sistema d’adjudicació objectiu amb puntuacions clares i mecanismes de control públic.

«Les persones que es veuen forçades a sol·licitar un habitatge d’emergència no necessiten bones paraules, necessiten seguretat jurídica, igualtat d’oportunitats i una administració que actuï amb responsabilitat i compromís social», ha afegit Amengual.

Altres al·legacions presentades inclouen la creació d’una comissió de valoració tècnica i independent, la publicació anonimitzada de resultats, la previsió de pròrrogues excepcionals i l’acompanyament social després del període d’estada.

«No podem entendre l’habitatge com una mesura puntual i reactiva. Ha de formar part d’un itinerari d’inclusió real, amb suport tècnic i opcions de continuïtat per evitar que la gent torni al carrer després de dotze mesos», ha insistit la portaveu ecosobiranista.

Des de MÉS per Marratxí insten l’equip de govern municipal a tenir en compte aquestes aportacions abans de l’aprovació definitiva del reglament i afirmen que continuaran defensant un model de gestió pública de l’habitatge fonamentat en els drets socials, la transparència i la justícia redistributiva.