El Govern exigeix mesures urgents a l'Estat per a garantir la seguretat en l'aeroport de Palma i demana que se'n depurin responsabilitats

El conseller d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha enviat sengles cartes a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en les quals insisteix en la necessitat d'adoptar mesures urgents per a garantir la seguretat i salut laboral en les obres de l'aeroport de Palma. En el seu escrit, el conseller reclama, a més, que es depurin responsabilitats pel greu incident ocorregut el passat 24 de juny, que podia haver tengut conseqüències fatals per als treballadors i usuaris del recinte.

Sáenz de San Pedro, qui també presideix l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal), reitera en la seva missiva la «profunda preocupació» del Govern davant una situació que es ve prolongant des de fa mesos i que ja va ser objecte d'una comunicació oficial remesa el passat 9 d'abril. En aquella carta es detallaven les queixes rebudes per part dels representants sindicals i les actuacions desenvolupades pel Ibassal, entre elles, visites de control reiterades com a part de la seva activitat ordinària.

No obstant això, el conseller denuncia que les deficiències persisteixen i que es continuen rebent queixes constants per part dels sindicats sobre els riscos existents en l'obra. L'últim episodi va tenir lloc el passat 24 de juny, quan la caiguda d'enderrocs sobre un sostre envidrat va trencar el cristall protector i les restes varen caure sobre una zona de pas. «Un succés que podia haver originat conseqüències fatals per a les persones», adverteix.

Segons Sáenz de San Pedro, aquest incident confirma la manca de coordinació, informació i planificació adequada per a garantir el compliment efectiu del Pla de Seguretat i Salut en l'obra. «És una situació sens dubte inadmissible que ha de solucionar-se amb urgència», assenyala.